Demandez à l’UE de ne pas compromettre le chiffrement avec « Chat Control »

Le règlement de surveillance baptisé « Chat Control » que l’UE tente d’adopter est une atteinte sans précédent à la vie privée. Si il est adopté, les entreprises technologiques devront lire et analyser tous les messages privés, y compris ceux protégés par le chiffrement de bout en bout.

Avec cette proposition, les entreprises technologiques devront recourir à « l’analyse côté client » pour lire vos messages, photos et fichiers privés avant même qu’ils ne soient envoyés, exposant vos données aux pirates, aux sociétés privées et bien sûr aux gouvernements.

En cas d’adoption, « Chat Control » ne se contenterait pas d’affaiblir la confidentialité : nos vies en ligne entières changeraient du tout au tout. Du jour au lendemain, nos conversations privées ne le seraient plus et la confiance, la sécurité et la liberté sur Internet disparaîtraient.

C’est pourquoi la communauté Mozilla appelle de toute urgence les responsables politiques de l’UE à :

Protéger le chiffrement : garantir que les services utilisant le chiffrement de bout en bout ne soient jamais soumis à une obligation de surveillance ou de détection généralisée.

garantir que les services utilisant le chiffrement de bout en bout ne soient jamais soumis à une obligation de surveillance ou de détection généralisée. Prendre la défense de la sécurité en ligne : rejeter toute mesure affaiblissant le chiffrement, compromettant l’intégrité de nos appareils ou créant de nouvelles vulnérabilités dans les services numériques.

rejeter toute mesure affaiblissant le chiffrement, compromettant l’intégrité de nos appareils ou créant de nouvelles vulnérabilités dans les services numériques. S’appuyer sur l’expertise : associer des experts·tes indépendants·tes comme des cryptographes, des spécialistes de la protection des enfants et de la défense des droits pour élaborer des solutions à la fois sûres et proportionnées.

Signez dès aujourd’hui la pétition de la Fondation Mozilla pour demander aux pays de l’Union européenne d’abandonner « Chat Control », de défendre le chiffrement et de protéger la vie privée.